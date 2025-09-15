Il Comune di Grosseto sostiene la finale del Campionato italiano under 16 femminile di tennis
Domani Consiglio comunale a Manciano
Manciano: Si riunisce il Consiglio comunale di Manciano. La riunione è in programma martedì 16 settembre alle 11 in prima convocazione e alle 13 in seconda.
Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Manciano. Maggioranza e minoranza si incontreranno in sala consiliare martedì 16 settembre. La seduta pubblica si terrà in prima convocazione alle ore 11.00 e eventualmente, in seconda convocazione alle ore 13.00.
All’ordine del giorno la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 con la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 26 agosto 2025. Seguirà l’approvazione del Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2024 e, infine, le comunicazioni del sindaco.