Domanda Naspi per la scuola: open day il primo luglio dei patronati Inas Cisl

I dipendenti della scuola con contratto a tempo determinato e in scadenza il 30 giugno rischiano di perdere giorni di indennità. Dalle 9 alle 12 è possibile recarsi nelle sedi di Grosseto, Follonica e nella nuova sede di Orbetello, in via Donatori del sangue.

Grosseto: C'è pochissimo tempo a disposizione per i lavoratori della scuola, con contratto a tempo determinato e in scadenza il 30 giugno, per presentare la domanda Naspi. Per evitare che questi ultimi perdano giorni di indennità la Cisl, in collaborazione con la federazione Cisl Scuola e il patronato Inas, ha organizzato per sabato 1° luglio un open day dedicato proprio al personale della scuola che entro l’8 luglio dovrà richiedere la Naspi.

La Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) è riconosciuta ai lavoratori che presentano entrambi questi requisiti: sono disoccupati e presentano almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

L’indennità viene erogata a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; diversamente, l’indennità viene corrisposta a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'open day di sabato, quindi, vuole essere un sostegno ai lavoratori che intendono presentare domanda. Si svolgerà dalle ore 9 alle ore 12, nelle sedi Cisl di Grosseto (in via Senegal 25), Follonica (in via dell’Industria 1070) e Orbetello (nella nuova sede in via Donatori del sangue 5/a).