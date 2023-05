Dog Beach a Marina di Grosseto, approvato il progetto

Grosseto: Con delibera di Giunta comunale n. 162 del 16.05.2023 l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto per l’istituzione di un servizio per la gestione dell’area Dog Beach, presso la spiaggia Nord di Marina di Grosseto.



Un grande traguardo per il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente e Affari Animali Erika Vanelli, che commentano: “Il nuovo progetto dedicato alla spiaggia per cani è finalizzato a dare servizi, fare cultura ed educazione cinofila, ma ancor più, formazione ed informazione ai proprietari dei cani che talvolta non comprendono la necessità di rispettare le regole ed i bisogni del cane”.

La necessità di impostare un nuovo servizio nasce a seguito delle numerose segnalazioni pervenute negli scorsi anni all’Ufficio Ambiente dell’Amministrazione Comunale, nelle quali venivano evidenziati alcuni comportamenti scorretti da parte dei proprietari dei cani, anche in relazione al fatto che la spiaggia nord è comunque area tutelata e protetta sotto il profilo ambientale.

Si tratta quindi di un progetto mirato a gestire l’area Dog Beach a nord della spiaggia di Marina, regolarizzandone l’accesso e migliorando l’informazione e la corretta fruizione.

“Le dog beach non devono essere dei luoghi in cui vengono “lasciati incontrollati” i cani, bensì luoghi di svago dove i proprietari scelgono di portare i loro animali di affezione per usufruire di servizi aggiuntivi, perché sono posti puliti ed a misura di cane, perché possono avere un aiuto in caso di difficoltà o semplicemente consigli per viversi meglio la spiaggia – spiegano il primo cittadino e l'assessore Vanelli – Una realtà balneare importante come quella grossetana, non può e non vuole limitarsi ad offrire tratti di spiaggia di libera fruizione selvaggia, ma deve rendere questi spazi piacevoli alla sosta per cani e proprietari e deve primariamente salvaguardare l’ambiente, il benessere dell’animale e la relazione uomo-cane”.





Il servizio partirà dal mese di luglio e ci saranno educatori (esperti cinofili) il venerdì, il sabato e la domenica, che avranno il compito non soltanto di vigilare e di far rispettare le regole, ma anche di informare sul servizio, dare consigli, prevenire possibili incidenti tra cani, aiutare nelle socializzazioni e nella gestione del guinzaglio ed uso di lunghine. Inoltre, gli educatori, proporranno attività ludiche per cani e proprietari, acquaticità (per un corretto approccio con l’acqua), prime valutazioni, consulenze e faranno un’azione di controllo perché sia rispettato il benessere psico fisico del cane e l’ambiente. Il progetto prevede anche la possibilità di impostare collaborazioni con associazioni presenti in zona (es cani da salvataggio CRI ), per dimostrazioni o altro ed anche con stabilimenti balneari adiacenti alle spiagge.

Saranno a disposizione, durante il servizio, ciotole per l’acqua, giochi, guinzagli, lunghine, pettorine.