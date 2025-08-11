Dodici volontari CRI in servizio a Porto Ercole, Orbetello e Giannutri fino al 16 agosto

Orbetello: Sono dodici i volontari della Croce Rossa Italiana presenti in questi giorni sul territorio, ospitati nelle foresterie di Porto Ercole e Orbetello - nella cittadina lagunare una struttura è situata in via Gioberti, l’altra nei locali concessi in comodato d’uso dal Comune all’interno dei giardini botanici del centro storico.

I volontari, provenienti da tutta Italia, partecipano al progetto di “Vacanze e volontariato”, seguito direttamente dal Presidente del Comitato e dalla delegata di settore Piera Casalini, con la collaborazione di vari operatori CRI impegnati negli aspetti organizzativi, logistici e nella pianificazione dei turni di lavoro.

La loro presenza permette di potenziare tutti i servizi della Croce Rossa, compresi quelli sociali a favore della comunità.

Un’ulteriore postazione è attiva sull’isola di Giannutri, con due o tre volontari per turno settimanale. Il progetto, promosso dal Comitato CRI Costa d’Argento con la collaborazione di CRI Toscana e il patrocinio del Comune di Isola del Giglio, è supportato dalla compagnia di navigazione Maregiglio, storicamente vicina alla CRI.

Banca Tema, anche quest’anno, contribuisce a sostenere le attività della Croce Rossa sul territorio, tra cui i servizi sociali e di trasporto.



