Dodici nuovi posti di lavoro per il Cash&Carry di Sapori di Toscana

Grosseto: Un'inaugurazione partecipata, attesa, emozionante. Giovedì 4 maggio a Grosseto, in via Rubino 3, nella zona artigianale a nord della città, ha aperto il nuovo Cash&Carry di Sapori di Toscana. 1.500 metri quadrati perfettamente divisi nei reparti gastronomici di fresco, congelato e prodotti alimentari saranno a disposizione di tutti coloro che hanno la partita iva del settore Ho.Re.Ca, quindi pizzerie, ristoranti,alberghi e agriturismi. Il punto vendita si aggiunge al grande centro di distribuzione di via Ambra che si avvale di una logistica con 48 furgoni, 130 dipendenti e 31 agenti di commercio.

"La filosofia del Cash&Carry - dice Gianni Francioli direttore commerciale di Sapori diToscana - è un po' diversa dal centro di distribuzione: in via Rubino sarà possibile fare la spesa vedendo e toccando con mano, selezionandoli tutti i prodotti; rifornirsi di ciò di cui si ha bisogno scegliendo direttamente sul posto. Sapori di Toscana vuole essere vicina ai suoi clienti per qualunque esigenza e crediamo davvero con questa esperienza di poter garantire un servizio ancora più vicino e ancora più efficiente per chi ha un'attività di ristorazione".

Durante l'open day è intervenuto anche Mauro Balani vicepresidente di Sapori di Toscana che ha ricordato l'importante servizio offerto dall'azienda agli imprenditori della ristorazione e di conseguenza anche al settore turistico. A tagliare il nastro insieme a Gianni Francioli, Simone Fedi responsabile delle Risorse Umane di Sapori di Toscana, Marco Benucci responsabile degli acquisti di Sapori di Toscana, l'assessore al bilancio Simona Rusconi e l'assessore Angela Amante del Comune di Grosseto.

Oltre al servizio per il settore Ho.Re.Ca., Sapori di Toscana è riuscita a garantire l'assunzione di 12 dipendenti del territorio che lavoreranno direttamente nel punto vendita di via Rubino: "Abbiamo fatto una selezione coinvolgendo un grande numero di persone e siamo soddisfatti della risposta che abbiamo avuto – ha detto Simone Fedi responsabile Risorse Umane di Sapori di Toscana - La nostra è un'azienda che è fortemente radicata nel territorio e anche per l'apertura di questo punto vendita abbiamo voluto coinvolgere fornitori, aziende, collaboratori e dipendenti che fossero maremmani. E' un orgoglio per noi. Vogliamo ringraziare tutto lo staff di Sapori di Toscana che in questi mesi ha effettuato un super lavoro a ritmi serrati per rendere possibile il taglio del nastro!"

Il 4 maggio si è svolto dunque l'open day animato dal conte Max Massimiliano Venturacci e organizzato dall'agenzia di comunicazione Studio Kalimero: per l'occasione Sapori di Toscana ha rilasciato un buono sconto di 50 euro a tutti coloro che si sono registrati sul sito internet per una spesa al Cash&Carry.

Il progetto dell'azienda nata a Monteriggioni nel 2003 è quello di offrire ai clienti un'esperienza di food service a 360 gradi, 7 giorni su 7, dall'attenta selezione dei prodotti a un servizio di consegna efficace e capillare. E da oggi anche con un Cash&Carry pronto per le esigenze di tutti.