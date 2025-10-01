Dodici artisti per un’unica emozione, Cantautori in Tour arriva a Marina

Marina di Grosseto: Venerdì 3 ottobre alle ore 21, all’Hotel Ariston di Marina di Grosseto, continua il viaggio di “Cantautori in Tour”, lo spettacolo interamente dal vivo ideato dalla cantante e performer grossetana Rosalba Sonori.

Un evento unico, itinerante, che prende ispirazione dallo slogan coniato dal grande Mogol: “Viva il nostro cantautorato, che non deve perdersi ma servire ai giovani per ascoltare musica vera”. Sul palco saliranno dodici artisti per dare vita a un affascinante e coinvolgente viaggio tra musica, parole, danza e performance. Uno spettacolo corale che unisce generi e linguaggi diversi, offrendo al pubblico emozioni autentiche. “Ben dodici artisti si esibiranno in un viaggio affascinante e coinvolgente di musica e performance – sottolinea Rosalba Sonori – e sarà un’occasione speciale per valorizzare il talento e la creatività del nostro territorio.”

A condurre la serata ci sarà l’immancabile Carlo Sestini, voce e volto noto della cultura maremmana. In scena si alterneranno la video maker Orsola Vigorito, la narratrice Agata Florio, il performer Marco Galliani, il musicista Davide Vegni, l’insegnante di danza orientale Cecilia Sonori in arte Miruna, l’insegnante della scuola Etoile Pole and Dance Francesca Silvia Palermo, il ballerino Massimiliano Fabrizi, le allieve della stessa scuola Noemi Governatore e Melissa Lovene, l’attrice e cantante Katia Fini, il musicista Stefano Chisci, la cantante Elisabetta Cima, oltre naturalmente alla stessa Rosalba Sonori, anima e ideatrice dello spettacolo. Un appuntamento che unisce musica, arte e spettacolo e che si annuncia come un momento di grande energia e partecipazione. Per info e prenotazioni: 0564 34062



