Docudonna si presenta al museo di storia naturale

Grosseto: Nuovo appuntamento al Museo di Storia Naturale della Maremma con le proiezioni. Domani, domenica 2 ottobre alle 17.30, in occasione della Festa dei Musei, รจ in programma il documentario "๐‘ฌ๐’ ๐’„๐’‚๐’Ž๐’Š๐’๐’" ๐’ ๐’Š ๐‘ฐ๐’”๐’‚๐’ƒ๐’†๐’๐’๐’‚ ๐‘ช๐’๐’“๐’•๐’†๐’”๐’†, ๐‘ญ๐’†๐’ ๐’†๐’“๐’Š๐’„๐’ ๐‘ญ๐’†๐’๐’–๐’„๐’„๐’Š, ๐‘ฎ๐’Š๐’–๐’ ๐’Š๐’•๐’•๐’‚ ๐‘ฝ๐’†๐’•๐’•๐’†๐’”๐’† presentato insieme al festival Docudonna dedicato alla cinematografia femminile che questโ€™anno si svolgerร dal 9 allโ€™11 dicembre a Massa Marittima. La proiezione รจ in collaborazione con la Libreria delle Ragazze.

L'iniziativa fa parte di Finestre sul mondo, un progetto dedicato ad altri festival di cinema promosso da Clorofilla ff e che vede la condivisione di contenuti e proiezioni con altre iniziative cinematografiche presenti sul territorio nazionale. Clorofilla da anni ha attivato collaborazioni con altri festival proprio per offrire al pubblico grossetano ulteriori possibilitร di visione.

๐ˆ๐‹ ๐ƒ๐Ž๐‚๐”๐Œ๐„๐๐“๐€๐‘๐ˆ๐Ž

En camino รจ un viaggio da Cittร del Messico a Mรฉrida. Raccoglie le testimonianze di molte donne e attiviste. Attraverso le loro esperienze ed emozioni affrontiamo una domanda fondamentale: cosa significa essere una donna in Messico? La risposta รจ plurale e ci porta ai temi dello sfruttamento economico; della tratta di persona; della violenza sessuale e psicologica. Nella trama dei loro volti, dei colori del Messico, dei suoi paesaggi, dei suoi cieli e delle sue nuvole โ€“ perchรฉ guardare il cielo รจ il gesto fondamentale per aprire nuovi orizzonti โ€“ le donne ci raccontano la lotta per il diritto di poter dire โ€œnoโ€.