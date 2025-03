"Dobbiamo acquistare una nuova ambulanza"

Una delle ambulanze del parco mezzi della Pubblica Assistenza di Piombino ha subito un incidente e le conseguenze sono danni ingenti e difficilmente riparabili, se non ad un costo eccessivo.

Piombino: “Dobbiamo provvedere ad acquistare una nuova ambulanza, che per la nostra associazione rappresenta un impegno di spesa molto gravoso - spiega la presidente Anna Tempestini -. L’ambulanza è fondamentale per fornire il servizio di emergenza/urgenza sanitaria e per questo abbiamo deciso di chiedere aiuto a questo territorio nel quale da 125 anni operiamo”.

Un appello dunque ad aderire alla raccolta fondi che l’associazione ha lanciato, rivolto a imprese e a cittadini.

“Contiamo sulla sensibilità e sulla consapevolezza del servizio che quotidianamente svolgiamo che ci permette di contribuire a salvare vite e di intervenire a supporto dei bisogni di questa comunità. Siamo consapevoli che si tratti di un momento economico difficile per molti, ma siamo anche convinti che l’obiettivo di acquistare una nuova ambulanza per questo territorio possa meritare un piccolo sacrificio. Grazie anticipatamente per quanti potranno dare il loro prezioso contributo. L’acquisto di un’ambulanza è un obiettivo ambizioso ma siamo sicuri che insieme ce la faremo”.

L’iban attivato per la raccolta fondi è IT05V0503470720000000126524 - Banco BPM - intestato ad Ass. Pubblica Assistenza ODV.