DL Rave. On.le Rossi, Baccetti FDI: Finalmente convertito adesso è legge dello Stato

On.le Fabrizio Rossi coordinatore regionale Toscano FDI, Simonetta Baccetti responsabile regionale dipartimento dipendenze-terzo settore e consigliere comunale FDI: “Con l’approvazione del DL Rave, il Governo ha salvaguardato legalità e salute pubblica”.



Roma: "Sicurezza e legalità sono due dei tanti obiettivi che Fratelli d’Italia aveva messo sul piatto. Con l’approvazione del 30 dicembre scorso del DL “Rave”, che ricordiamo non è rivolto esclusivamente i cosiddetti rave-party, ma anche a raduni pubblici illegali, dove spesso circola droga e altre sostanze, raduni che possono comportare situazioni di grave pericolo per l’incolumità e al sicurezza, come purtroppo era avvenuto ultimamente al confine tra Lazio e Toscana”. Con questo decreto appena approvato, si dettano norme e regole che tutti, giovani compresi, devono rispettare. Così mettiamo fine a party e raduni illegali, dove l’illegalità, la trasgressione e l’uso di droghe erano all’ordine del giorno”. E’ quanto affermano il deputato Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Toscano e Simonetta Baccetti, responsabile regionale dipartimento dipendenze-terzo settore e consigliere comunale Grosseto.