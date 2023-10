Dl Qualità dell’Aria, Baietti (FDI Follonica): “Comune si attivi per partecipare a futuri Bandi”

Follonica: “Con l'approvazione, alla Camera dei deputati, del Dl " Qualità dell'aria", viene istituito un fondo di oltre 32 Milioni di euro destinato a finanziare i progetti delle amministrazioni locali per la realizzazione, riqualificazione e ammodernamento delle aree attrezzate per il turismo all'aria aperta. L'invito che rivolgo all'amministrazione comunale di Follonica è quello di attivarsi per partecipare ai futuri bandi che verranno creati per accedere a questo fondo, così da poter avere una vera area camper attrezzata”. È quanto dichiara Danilo Baietti, capogruppo Fratelli d’Italia al comune di Follonica.



“Da troppi anni - commenta Baietti, - notiamo come il turismo dei cosiddetti camperisti sia stato completamente dimenticato dalle varie amministrazioni di sinistra che si sono susseguite in riva al Golfo. Un turismo che a mio avviso non dovrebbe essere snobbato. Infatti, in altre realtà come ad esempio nella vicina città di Piombino, vediamo aree e strutture importanti come la Carbonifera e Torre Mozza, che non fanno altro che portare ricchezza e turismo per quel territorio comunale”.

“Se la stagione estiva appena trascorsa ci ha insegnato qualcosa, è che per rendere più attrattivo il comune sul mercato turistico si debba necessariamente diversificare l'offerta ricettiva. Proprio per questo mi auguro che la sinistra follonichese si attivi per partecipare a questo progetto, anziché continuare con la solita politica miope di sempre. Il Governo Meloni ha creato questa opportunità, ora sta al Comune di Follonica coglierla”, conclude il capogruppo Fratelli d’Italia Follonica, Danilo Baietti.