Dl Infrastrutture, Rossi (FdI): “Fondamentale ripristino fondi per le Province”

Roma: "Grande soddisfazione per disponibilità da parte del Mit per ripristino fondi destinati alle Province per il 2025. Questo, un segnale concreto di attenzione da parte dell'esecutivo Meloni verso i territori e le loro esigenze reali." Lo dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Ambiente e Territorio della Camera.

"In questo modo verranno accelerati gli investimenti a sostegno della manutenzione di strade e infrastrutture locali. Il ripristino dei fondi per le Province è fondamentale per garantire sicurezza, viabilità e servizi essenziali, soprattutto nelle aree interne del Paese, inclusa la Toscana e la Maremma", conclude Fabrizio Rossi.