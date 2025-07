Dl ex Ilva, Rossi (FDI): “Con mio Odg, futuro più solido per Polo siderurgico Piombino”

Piombino: “Oggi alla Camera dei Deputati abbiamo approvato il Dl ex Ilva, un provvedimento fondamentale per il futuro della siderurgia italiana. In questa cornice ho presentato un Ordine del Giorno, accolto e approvato dal Governo, che riguarda da vicino il Polo siderurgico di Piombino, una delle realtà produttive più importanti e strategiche per la Toscana e per l’intero Paese”. A dichiararlo è Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia.

“Il mio Ordine del Giorno – prosegue Rossi – impegna il Governo a valutare, in sinergia con le amministrazioni locali e regionali della Toscana, tutte le iniziative utili a garantire alti livelli occupazionali e di produzione industriale, sostenendo il rilancio del comparto siderurgico e assicurando al comune di Piombino la più ampia tutela. Si tratta di un passo concreto che certifica l’impegno delle istituzioni nel dare un futuro certo a lavoratori e famiglie, dopo anni di incertezze e difficoltà”.

“Il provvedimento approvato, che interviene a sostegno dei quattro poli siderurgici nazionali – Taranto, Genova, Piombino e Terni – commenta Rossi – introduce strumenti di incentivazione economica e tecnologica, bonifica ambientale e tutela occupazionale, garantendo un quadro stabile di sviluppo industriale”.

“In particolare per Piombino – sottolinea Rossi – questo rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di rilancio. Grazie all’accordo quadro per il passaggio della forza lavoro tra Jsw Steel Italy e Metinvest Adria, fortemente sostenuto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministro del Lavoro, viene assicurata la continuità occupazionale e si pongono le basi per un futuro industriale e sostenibile dell’area”.

“La siderurgia toscana è un settore strategico che deve tornare a essere protagonista. Con questo Dl e con l’impegno assunto dal Governo su Piombino, compiamo un passo decisivo per garantire sviluppo, occupazione e prospettive concrete al nostro territorio”, conclude Fabrizio Rossi.