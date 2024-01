Dl energia, Rossi (FDI): “Approvato OdG su Autorità indipendente”

Roma: “Con l’Ordine del Giorno presentato e appena approvato, il Governo s’impegna a dare completa attuazione alla mozione 1-00083, del 9 maggio 2023 relativa agli impegni su Cop26 che prevedono, in tempi brevi, un forte abbattimento delle emissioni di anidride carbonica difficilmente raggiungibile con il solo utilizzo di energie da fonti rinnovabili, e ad adottare iniziative normative volte a istituire, nel rispetto delle normative internazionali ed europee, una Autorità amministrativa indipendente di regolamentazione competente in materia di autorizzazione tecnica, certificazione, realizzazione, gestione e dismissione degli impianti nucleari, di sicurezza nucleare e di radioprotezione con le funzioni e i compiti di Autorità nazionale per la regolamentazione tecnica e le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo, anche ispettivo e la vigilanza degli impianti; a valutare l’opportunità della creazione, in linea con le raccomandazioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, di una Agenzia con il compito di valutare lo stato delle infrastrutture di base necessarie per avviare un programma nucleare nazionale e fornire al Governo le indicazioni necessarie per il loro completo sviluppo e operatività”. A dirlo è Fabrizio Rossi, deputato, componente commissione ambiente e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, firmatario dell’OdG, al quale ha lavorato nella stesura la collega Senatrice e componente dell’analoga commissione, Simona Petrucci.