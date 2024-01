Dl Energia, Montemagni (Lega): E’ strada giusta per accompagnare aziende senza imporre modi e tempi

Roma: “E’ un decreto estremamente importante con cui la Lega e questa maggioranza tracciano una linea chiara: sostenere e accompagnare le nostre imprese per arrivare ad una indipendenza e transizione energetica, con razionalità, senza imporre modi e tempi che avrebbero rischiato di danneggiarle, favorendo la concorrenza straniera e producendo una catastrofe sociale ed economica di dimensioni epiche. Si prevede un miglioramento della sicurezza, il ricorso all’uso di fonti rinnovabili e lo sviluppo di geotermia, peculiarità della Toscana e ottimo volano se ben sviluppata, idroelettrico e bioenergie. Abbiamo raddoppiato, dal prossimo anno, il Fondo per la Transizione nel settore industriale e creato fondi per le regioni a favore della digitalizzazione e dell’accelerazione degli iter burocratici. E’ stata data anche una risposta ai cittadini alluvionati con 56 milioni di aiuti, comprendendo anche le province di Lucca e Massa.

Finora abbiamo stanziato 35 miliardi per far fronte all’emergenza energetica e sostenere le famiglie con aiuti concreti. Abbiamo bisogno di proseguire per finanziare e implementare nuove tecnologie, garantendo una programmazione delle forniture per il nostro Paese e stabilità al tessuto sociale, cittadini e imprese. Ringrazio il viceministro Gava per il suo contributo fondamentale. Sappiamo che stiamo facendo il bene del Paese, con pragmatismo, per dare garanzie nei prossimi decenni”. Lo dichiara la deputata della Lega Elisa Montemagni, esprimendo voto favorevole del gruppo al Dl Energia.