DL Bollette, Rossi (FDI): “Anche per la Maremma risposta concreta per famiglie e imprese”

Grosseto: “Il provvedimento appena licenziato stamattina dalla Camera dei Deputati rappresenta una risposta più che concreta nell’abbattere il caro-energia da parte del governo Meloni. Un importante sostegno rivolto a favore di tanti nuclei familiari, in special modo quelli più fragili, e delle imprese. Stanziati circa 8 Milioni di contributi a favore delle famiglie con Isee fino a 25 Mila euro, ai quali va un contributo straordinario di 200 euro, che sale fino a 500 euro per chi già riceve il bonus sociale.

Inoltre, sono previsti 600 Milioni di euro al fine di ridurre i costi delle imprese ad alto consumo energetico, anticipando i proventi delle aste Emission Trading System e ulteriori 600 Milioni di euro per finanziare il Fondo per la transizione energetica industriale per i progetti di efficienza e riduzione dei costi energetici nel settore industriale. Infine, vengono promosse offerte energetiche più chiare e trasparenti e vengono resi impignorabili per debiti legati alle bollette sugli gli immobili. Previsti anche contributi per 10 Milioni a favore di quelle associazioni sportive, come quelle che gestiscono impianti a forte consumo energivoro come le piscine.

Un’altra misura rilevante è lo stop al pignoramento degli immobili per i soggetti vulnerabili. Non sarà quindi attivata l'esecuzione immobiliare della prima casa per debiti condominiali inferiori ai 5 Mila euro. I clienti vulnerabili del sistema a tutele graduali potranno essere inseriti nel mercato tutelato anche alla cessazione del 31 marzo 2027. Tutte misure, quest’ultime, come promesso da Fratelli d’Italia e dal governo Meloni, che non lasciano indietro nessuno". È quanto dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi, componente Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici.