DL “Aiuti-Energia”, “Aumento contributi straordinari a favore degli Enti locali”

On.le Fabrizio Rossi: “Altri 200 Milioni stanziati dal Governo per garantire la continuità dei servizi erogati da Comuni e Città metropolitane e Province in relazione alle maggiori spese per utenze, gas, luce e riscaldamento dovute al costo dell’energia”.



Grosseto: “Il Decreto, - dice il deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi – è un ulteriore sforzo fatto dal governo Meloni per venire incontro alle esigenze alle Amministrazioni comunali e quindi dei cittadini, dovute alla crisi energetica che si è acutizzata con la guerra in Ucraina”.

“Per i Comuni, - spiega l’On.le Rossi - sono previsti ulteriori 160 Milioni, mentre per le Città metropolitane e province lo stanziamento sarà di 40 Milioni. La ripartizione dei contributi sul territorio sarà poi suddivisa di concerto tra il ministero dell’Interno, quello dell’Economia e finanze, e quello degli Affari regionali, previa intesa in sede, come previsto, di conferenza Stato-Regioni”.

“Un ulteriore atto concreto del nuovo Governo di centrodestra che porta per l’anno 2022 lo stanziamento di aiuti verso le amministrazioni locali, in totale a oltre 1 Miliardo di euro: dei quali circa 860 Milioni a favore dei Comuni e circa 160 Milioni per le Provincie e città metropolitane”, conclude l’On.le Fabrizio Rossi.