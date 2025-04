Divieto di balneazione temporanea a titolo precauzionale

Divieto di balneazione temporanea, con ordinanza sindacale n.11 del 17/04/2025

Follonica: Il Sindaco, con ordinanza n. 11 del 17 aprile 2025, ha ordinato il divieto di balneazione in corrispondenza delle seguenti aree di balneazione denominate: MARINA DI FOLLONICA OVEST n. IT009053009A002; NORD OVEST GORA n. IT009053009006; SUD EST GORA n. IT009053009007 e FOLLONICA SUD n. IT009053009008, a seguito di rilevazioni da parte di ARPAT Toscana con le quali sono stati comunicati i risultati non conformi delle analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati in data 14/04/2025 e 15/04/2025 presso le stazioni che individuano le aree di balneazione sopraindicate.

Il provvedimento ha natura precauzionale fino ad espresso atto di revoca.