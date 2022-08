Divertiamoci con Pinocchio. Laboratorio per bambini al San Rocco Festival

Mercoledì 10 agosto ore 18:00 al Forte San Rocco, Marina di Grosseto.



Marina di Grosseto: Non poteva mancare anche nella terza edizione del San Rocco Festival una giornata dedicata ai bambini. Un'occasione per valorizzare lo status di Bandiera Verde dei pediatri italiani di Marina di Grosseto e Principina a Mare. Finora pensato nel primo pomeriggio in uno degli stabilimenti balneari della costa, lo Spazio Bambini si sposta al Forte San Rocco, invitando bambini e famiglie in orario pre-serale: appuntamento mercoledì 10 agosto alle 18.

Sara Donzelli, maestra nell'arte del narrare, propone il grande classico “Le avventure di Pinocchio”, nel 150° anniversario della sua pubblicazione, operando una sintesi dell'opera originaria di Collodi, e un mix con le rivisitazioni che ne hanno fatto Gianni Rodari e Roberto Piumini.

Si comincia con una lettura di mezz'ora, per coinvolgere subito dopo i bambini in giochi e fantasie che partono dalla fiaba appena ascoltata: prima di tutto giochi di interpretazione, facendo loro interpretare i vari personaggi in un momento saliente del racconto, guidati dall'attrice, per arrivare a sedersi intorno a un tavolo per disegnare tutti insieme gli scenari, i personaggi e gli animali fantastici che costellano la fiaba, da raccogliere in un album che diventa memoria personale e collettiva del percorso fatto insieme.

Biglietto: 3 euro. Non è richiesta la prenotazione.