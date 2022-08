Diventare sponsor delle Frecce Tricolori

Castiglione della Pescaia: Il Comune di Castiglione della Pescaia offre la grande opportunità di diventare sponsor per l'organizzazione dello spettacolare evento in programma domenica 9 ottobre quando le evoluzioni delle Frecce tricolori faranno stare con la testa all’insù castiglionesi e turisti.



Questa manifestazione, molto attesa nella cittadina balneare, ma anche in tutta la Maremma, rappresenta un importante momento di promozione turistica del territorio con una copertura mediatica di alto profilo e per tale occasione l’amministrazione comunale realizzerà materiale divulgativo e promozionale sia cartaceo che web per la pubblicizzazione di questa giornata e di tutti gli appuntamenti collaterali.

Sul sito istituzionale www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it è presente sia l’avviso pubblico dal quale gli interessati potranno conoscere tutte le modalità di partecipazione, che il modello per la presentazione dell’offerta da far pervenire all’amministrazione comunale entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 23 agosto 2022 tramite posta elettronica certificata (comune.castiglione.pescaia@legalmail.it), con il corriere o con consegna a mano. Si precisa che l’Ufficio protocollo del Comune è aperto secondo il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 12,00; martedì e giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Sulla busta, o nell’oggetto, dovrà essere riportata la dicitura: "Avviso pubblico per manifestazioni di interesse di sponsor – manifestazione aerea che si terra sul lungomare di Castiglione della Pescaia (GR), il giorno 09 ottobre 2022 e attivita’ collaterali”.

L’evento della pattuglia acrobatica sarà accompagnato da esibizioni aeree di alianti e formazioni spettacolari di velivoli unici che chiuderanno il calendario della seconda parte delle Giornate europee dello sport, manifestazione organizzata dal Comune di Castiglione della Pescaia e giunta quest’anno alla settima edizione e saranno preceduti da diversi appuntamenti di intrattenimento come lo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul lungomare di via Roma e iniziative legate alla valorizzazione dell’enogastronomia locale.