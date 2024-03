Diventare “Food influencer” con docenti esperti e gli chef Donati e Ritteri

Grosseto: Prorogate al 15 marzo le iscrizioni al corso di formazione gratuito promosso da Uscita di Sicurezza e sostenuto da Fondazione CR Firenze, che insegna come trasformare prodotti ortofrutticoli di seconda scelta in gustosi pezzi da commercializzare. I partecipanti otterranno l’attestato Haccp.



Prorogato a venerdì 15 marzo il termine per iscriversi al corso di formazione gratuito “Food influencer”, promosso dalla cooperativa Uscita di Sicurezza e sostenuto da Fondazione CR Firenze, rivolto a persone tra 19 e 35 inoccupate e non coinvolte in percorsi di formazione e studio.

“Food influencer” è un percorso formativo di 250 ore, tra lezioni teoriche e prove pratiche, pensato per contrastare lo spreco alimentare e imparare a trasformare prodotti ortofrutticoli non adatti alla vendita nella grande distribuzione. Con l’aiuto di docenti e chef esperti, come Matteo Donati e Federica Ritteri, i corsisti impareranno come poter lavorare e immettere sul mercato nuovi prodotti. Un modulo specifico, poi, sarà dedicato alla comunicazione digitale, importante strumento di promozione e divulgazione, e un altro modulo alla creazione di una startup. Il percorso formativo prevede anche la possibilità di effettuare stage in importanti aziende del territorio, come la cooperativa Terre dell’Etruria, che sostiene l’iniziativa mettendo anche a disposizione il proprio know how.

Le lezioni, che prenderanno avvio entro il mese di marzo, si terranno a Grosseto, al mattino, dal lunedì al venerdì. Sono aperte a un massimo di 15 partecipanti che avranno quindi l’opportunità di sperimentare e confrontarsi con i docenti. Un modulo speciale permetterà ai partecipanti di ottenere l’attestato Haccp.

Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 348 4800409 o visitare il sito www.uscitadisicurezza.grosseto.it , dove è disponibile un modulo online per iscriversi.