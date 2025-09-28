Diventa donatore di sangue con la Croce Rossa!

Alberto Cassarini, per le isole del Giglio e di Giannutri, e Giuseppe Ranieri, per Orbetello e Monte Argentario, hanno avviato — su incarico del Comitato della Croce Rossa Italiana della Costa d’Argento — una nuova e attiva campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue.

Orbetello: L’iniziativa è promossa dal Gruppo Donatori di Sangue del Comitato e si avvale della collaborazione del volontario, dottor Luciano Mattarelli, impegnato nel servizio di accoglienza presso l’Ospedale di Orbetello, in accordo con la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero.

Un gesto semplice può salvare una vita. Dona anche tu!

Michele Casalini

348-2757955



