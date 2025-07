Disturbi d’ansia: mozione su misure di contrasto

L’Aula di palazzo del Pegaso ha approvato all’unanimità l’atto dei consiglieri di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi e Sandra Bianchini

Firenze: Come contrastare i disturbi d’ansia e promuovere il benessere psicologico? Se lo sono chiesti i consiglieri di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi e Sandra Bianchini, presentando una mozione, approvata all’unanimità dall’Aula di palazzo del Pegaso.

Nell’atto, partendo dall’ansia definita “nuova pandemia” e dal Covid-19 che ha lasciato segni indelebili sulla salute mentale, si evidenziano alcuni dati: nel 2022 si stima che 60.848 adolescenti in Toscana possano vivere una condizione di malessere psicologico con elevato stress; gli psicologi toscani hanno riscontrato un aumento del 68 per cento delle richieste di assistenza nel 2024 rispetto al 2023, soprattutto per ansia, problemi relazionali e dipendenze digitali.

In tale contesto, la mozione impegna l’esecutivo regionale a “promuovere campagne di sensibilizzazione mirate a decostruire lo stigma legato alla salute mentale, a informare i cittadini sui sintomi dell’ansia e sulle misure disponibili, evidenziando le alternative alla medicalizzazione eccessiva; a potenziare l’offerta di supporto psicologico e psicoterapeutico a livello territoriale, che propongano percorsi di psicoterapia cognitivo-comportamentale, tecniche di mindfulness e altre terapie non farmacologiche per i disturbi lievi e moderati, favorendo un primo approccio non medicalizzato”.