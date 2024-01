Disturbi alimentari, Azione Grosseto al fianco dell'Associazione Fiocchetto Lilla

Grosseto: "Il fondo per il contrasto ai disturbi dell'alimentazione non solo va rifinanziato, ma va reso strutturale" dichiara il segretario provinciale di AZIONE GROSSETO Francesco Grassi. "Si tratta - dice Grassi - di garantire tutto il supporto possibile alle quasi quattro milioni di persone, per lo più ragazzi in età adolescenziale e preadolescenziale, che combattono contro anoressia, bulimia, vigoressia, binge-eating. È per questo motivo che l'Onorevole Daniela Ruffino di Azione presenterà un emendamento al Decreto Milleproroghe e noi ne siamo molto felici. La scelta della Meloni di non rifinanziare il fondo da 25 milioni istituito dal governo Draghi e' stato uno schiaffo inaccettabile ai più fragili ed alle loro famiglie. Il governo ammetta l'errore e rimedi, trovando una soluzione strutturale. Un Paese civile non lascia soli i più deboli.

Siamo felici - annuncia F. Grassi - di dare il nostro sostegno alla manifestazione di venerdì 19 Gennaio alle ore 15 in Piazza Dante a Grosseto, organizzata da tante associazioni che in tutta Italia si sono mobilitate per chiedere l'immediato ripristino dei fondi; fra queste Chiedimi come sto (Udu e Rete degli studenti medi), Fondazione Fiocchetto Lilla, Animenta. Invitiamo la cittadinanza sensibile alla tematica a partecipare numerosa".