Distretto sanitario Grosseto. Giovedì 5 gennaio dalle ore 17 alle 20 chiuso il Cup per lavori di potenziamento della rete

Grosseto: Giovedì 5 gennaio dalle ore 17 fino alle 20 nel distretto sanitario di via Don Minzoni a Grosseto ci sarà un’interruzione della linea dati dovuta ai lavori di miglioramento della rete e dei dispositivi presenti nel distretto. Non sarà possibile effettuare, quindi, prenotazioni allo sportello Cup mentre tutte le visite sono confermate. In alternativa è possibile contattare il Cup telefonico al numero verde gratuito 800500483 oppure 0564972191 per chi chiama da telefono cellulare ( tariffa in funzione del proprio gestore).