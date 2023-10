Salute Distretto Asl Orbetello, conclusione del trasferimento dei servizi al palazzo Pacchioni 18 ottobre 2023

Orbetello: Si completano i trasferimenti a Orbetello dei servizi della Asl Toscana sud est dall'ex Inam al palazzo Pacchioni, in via Trasvolatori Atlantici.

In particolare, oggi, mercoledì 18 ottobre, si procederà con lo spostamento definitivo delle Cure primarie (servizio infermieristico, medico di comunità, PUA - Punto Unico di Accesso e il servizio protesi e ausili). A fronte di questo ultimo step si verificheranno minime modifiche alle attività: gli appuntamenti per i prelievi del sangue domiciliari e l'ambulatorio infermieristico riprenderanno regolarmente giovedì 19 ottobre nella nuova sede, con gli stessi orari; il servizio protesi e ausili tornerà operativo venerdì 20, così come il PUA front office. I servizi di infermieristica domiciliare saranno normalmente garantiti. Il 19 e 20 ottobre, con conclusione probabile dei trasferimenti lunedì 23, sarà la volta dei servizi del Dipartimento di Prevenzione Igiene Pubblica, Pisll e Veterinaria che ripartiranno regolarmente martedì 24. Seguici





