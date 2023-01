Disservizi sulla linea elettrica ad Orbetello. Enel risponde alle segnalazioni

Orbetello: In riferimento alle segnalazioni provenienti dalla zona di Nighelli, nel territorio di comunale di Orbetello, E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) informa che si tratta di disservizi sulla singola linea elettrica di bassa tensione, circoscritti per estensione ma complessi nell’individuazione del tratto di rete danneggiato, compreso tra la cabina di trasformazione e il cavo interrato che porta energia elettrica alle utenze.



Dall’inizio di dicembre il fenomeno si è verificato cinque volte: in ogni circostanza i tecnici dell’azienda elettrica sono intervenuti per ripristinare il servizio elettrico con una soluzione provvisoria ed hanno avviato delle ispezioni per individuare il punto di rete interessato, in modo da isolarlo ed intervenire per la riparazione definitiva.

Le squadre operative di E-Distribuzione stanno programmando anche un intervento per installare un cosiddetto richiusore automatico all’interno della cabina, così da intervenire da remoto e con modalità automatizzata nel caso in cui si verifichi nuovamente uno scatto di linea.

E-Distribuzione è presente con le proprie squadre operative per monitorare situazione ed individuare il punto di danneggiamento della linea, causa probabile basso isolamento, per intervenire con soluzione definitiva attraverso la sostituzione del tronco di rete danneggiato.

L’Azienda, scusandosi per il disagio, rimane a disposizione per ogni chiarimento e ricorda che per segnalazioni è utile contattare 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) dell’utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify (www.e-distribuzione.it), il servizio che consente di ricevere​ avvisi via sms, email o telegram su interruzioni di corrente per lavori di manutenzione nell'area geografica in cui si trova la propria fornitura, stato di avanzamento delle pratiche o interventi in loco. È possibile, infine, ricevere informazioni sui canali social facebook e twitter E-Distribuzione nonché su www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.