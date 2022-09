Disoccupazione nelle aree interne. Franceschelli: “Mio impegno per svolta territori”

Agevolazioni contributive e interventi contro la disoccupazione nelle aree interne. In Senato il Disegno di legge su proposta Consiglio regionale Toscana. Franceschelli: “Mio impegno per svolta territori. Il Governo e il nuovo Parlamento dovranno attivare immediatamente interventi contro lo spopolamento delle aree interne, vero motore e presidio del nostro Paese in termini identitari e di comunità"

Siena: “Il Governo e il nuovo Parlamento dovranno attivare immediatamente interventi contro lo spopolamento delle aree interne, vero motore e presidio del nostro Paese in termini identitari e di comunità”. Lo sottolinea Silvio Franceschelli candidato del Partito Democratico nel Collegio uninominale per il Senato della Repubblica Siena, Arezzo, Grosseto e nel collegio plurinominale Toscana.

“Il Consiglio regionale della Toscana – spiega Franceschelli - ha presentato il 16 marzo 2022 un’importante proposta di Legge per agevolazioni contributive, misure contro la disoccupazione e interventi in aree interne e depresse, che è stata iscritta agli atti del Senato con apposito Disegno di Legge il cui esame deve essere ancora avviato. Il mio impegno perché possa completare il suo iter parlamentare. Sarebbe una svolta fondamentale per i comuni delle aree interne della nostra Italia”.

“La Regione Toscana proprio a settembre varerà misure di sostegno in favore dei territori montani, così come la Strategia Nazionale Aree Interne che darà la possibilità di attingere a molte risorse della programmazione comunitaria che gestisce la regione. Ma occorre fare di più. Bene ha fatto la sindaca di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti, annunciando l’uscita di due bandi di sostegno economico per chi apre una attività produttiva e per chi si trasferisce (affitto o acquisto casa) nel suo comune, a sostenere che senza politiche attive di altri enti e normative puntuali del Parlamento che sta per essere rinnovato le attività delle aree interne non potranno farcela”.