Disco Summer night, il nuovo singolo dei Lolli

Da venerdì 11 luglio 2025 è in rotazione radiofonica “DISCO SUMMER NIGHT”, il nuovo singolo de I LOLLI disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 27 giugno.

“Disco Summer Night” è un brano ironico, scanzonato e dal sapore profondamente italiano, che racconta il lato più surreale e tragicomico dell’estate. I Lolli, anche in questo testo, dipingono scene di vita paradossali e divertenti: dalle nonne al sole come venditrici ambulanti a Riccione, ai bambini sul gommone con il drone come piccoli paparazzi, passando per le code chilometriche in autostrada e le notti trascorse in dogana. Il sound è un mix esplosivo di pop elettronico, dance anni ’80 e atmosfere estive, con un ritornello dal sapore anglosassone pensato per essere cantato a squarciagola: in spiaggia, in macchina o nei locali. La canzone si inserisce nel percorso de I Lolli come un nuovo capitolo del loro racconto musicale, tra ironia generazionale, commedia all’italiana e spirito da tormentone estivo.

Spiegano i Lolli a proposito del brano: «Questo brano nasce da una frase detta per scherzo durante un viaggio in macchina con Ale, “tutti i nostri amici quest’anno vanno in vacanza all’estero, e se una volta in dogana gli venisse negato l’accesso e fossero costretti a passare delle vacanze italiane cosa succederebbe?”. Avevamo in testa un mix di paesaggi assurdi, momenti di panico e risate — tutte quelle cose che ti fanno dire “non so se sto bene o se sto andando fuori di testa”. In studio ci siamo divertiti un sacco a registrarlo: non volevamo fare il classico tormentone estivo, ma una canzone che lo prendesse un po’ in giro. E invece alla fine… forse lo è diventato davvero».

Il videoclip di “Disco Summer Night”, diretto da Edoardo Amicucci – già regista dei precedenti progetti del duo – è stato girato tra Piombino, Campiglia Marittima e San Vincenzo, lungo la costa toscana. Il concept riprende l’immaginario evocato dal brano: momenti surreali, viaggi low cost, sogni di libertà e libertinaggio, il tutto immerso in un’estetica pop e volutamente “cheap”, a sottolineare il tono ironico del testo. Tra costumi da spiaggia, valigie, auto assopite al sole e sogni improbabili, il videoclip trasporta lo spettatore in una “vacanza” più mentale che fisica.

Biografia

I Lolli sono un duo musicale toscano composto da Matteo Buselli e Alessandro Pepe, artisti e performer nati tra palchi di piazza, radio e programmi TV. Dopo anni di formazione in recitazione e musica, hanno partecipato a talent e programmi televisivi tra cui “Don’t Forget the Lyrics” dove Matteo si è distinto diventando uno tra i campioni più ricordati del programma, oltre ad aprire concerti di artisti come Fabrizio Moro, Il Tre a Trento, e ad agosto quello di Dargen D’Amico all’Isola D’Elba. Attualmente stanno registrando il programma tv “Fatti Sentire” presto su Rai 2, dove stanno curando le interviste e il backstage.

Con un’identità artistica che mescola musica pop, ironia teatrale e riferimenti alla cultura pop italiana, portano in scena spettacoli energici e coinvolgenti. Nel 2024 hanno pubblicato i singoli “l’isola della libertà”, “Non ti senti un boomer” e “Natale Digitale”.

