Dischi, fumetti, manga, figurine e Subbuteo: a Aurelia Antica torna la Fiera

Da venerdì 8 marzo torna l'evento organizzato da “Fumetti e dintorni”



Grosseto: Venti stand di espositori in arrivo da tutta Italia carichi di pezzi da collezione e di rarità, per la gioia di collezionisti e appassionati. Al centro commerciale Aurelia Antica Shopping Center torna la Fiera del disco, fumetti, Subbuteo, figurine e manga organizzata dall'associazione “Fumetti e dintorni”. Un evento ormai diventato un “classico” per Aurelia Antica, tappa fissa della fiera per almeno due weekend ogni anno: questa volta l'appuntamento è per le intere giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo, dalle ore 9 alle ore 20.

«L'edizione di quest'anno – dichiara Stefania Corti dell'associazione Fumetti e dintorni – mantiene tutti gli elementi che l'hanno resa ormai un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i collezionisti di tutte le età, ma proporrà anche molte novità. Ad esempio saranno in esposizione tanti nuovi stand da tutta Italia, da Napoli e Catania fino ovviamente al resto della Toscana, come Arezzo e Firenze. Inoltre, grazie ai pezzi da collezione venduti o scambiati in ogni tappa della Fiera, l'offerta è sempre diversa e più ricca. Per questo, il consiglio è sempre valido: portate a far valutare dagli esperti i vostri dischi, fumetti e videogiochi».

Anche il primo appuntamento dell'anno, dunque, riproporrà un format vincente. Un intero weekend a disposizione per la gioia degli appassionati di musica, fumetti, videogiochi, figurine e Subbuteo. Con un appuntamento speciale dedicato proprio all'iconico gioco da tavolo su panno verde: nel pomeriggio di sabato 9 marzo, infatti, l'Associazione Subbuteo Grosseto organizza un torneo a quattro squadre aperto a tutti. Per il resto, la fiera sarà il solito paradiso dei collezionisti: agli stand sarà possibile trovare dischi in vinile o cd di tutti i generi – dal rock al jazz, dal soul allo swing, fino alle colonne sonore più celebri – e di tutte le epoche, dagli anni '60 agli anni '90, senza trascurare le ultime novità pubblicate in versioni speciali. E poi una montagna di fumetti: da Tex a Zagor, da Diabolik a Spider-Man, Topolino e Dylan Dog. Inoltre i collezionisti di vinili e fumetti potranno approfittare della presenza di tanti esperti del settore per acquistare, vendere o scambiare i loro pezzi rari oppure per far valutare i loro esemplari. Spazio anche agli appassionati di videogiochi classici e moderni, con l'esposizione di Retrogames e giochi per PlayStation, per i cultori dei manga e per i collezionisti di figurine di DragonBall e Pokemon.

Per ulteriori informazioni sulla Fiera del disco, fumetti, Subbuteo, figurine e manga: www.fumettiedintorni.it.

Nelle foto: la Fiera del disco a Aurelia Antica Shopping Center