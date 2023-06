Disagi Tpl Grosseto, Spadi interroga la Giunta

La consigliera regionale grossetana si attiva sui problemi di sovraffollamento e di sicurezza dei mezzi di trasporto che si sono verificati soprattutto sulla linea Grosseto-Firenze



Grosseto: Sovraffollamento, segnalazioni di criticità in termini sicurezza dei mezzi in circolazione e regolarità del servizio. Disagi che hanno spinto Donatella Spadi, consigliera regionale Pd, a presentare un’interrogazione per chiedere chiarimenti alla Giunta regionale in particolare al fine di verificare lo stato di attuazione del processo di modernizzazione del parco mezzi afferente al bacino di utenza grossetano ed in particolare alla linea regionale Grosseto-Firenze.

Questa linea - spiega Spadi - alla luce dei lunghi tempi di percorrenza impiegati dal treno per collegare il capoluogo maremmano con Firenze, è estremamente strategica per l’intera provincia in quanto utilizzata da tanti pendolari di diversa tipologia, a partire dagli studenti universitari e dai lavoratori. Purtroppo però nei mesi scorsi le maggiori criticità, in particolar modo per quanto riguarda la manutenzione e la funzionalità dei mezzi, sono state segnalate dai cittadini e dalla stampa proprio nella tratta Firenze – Grosseto.

“Con quest’interrogazione voglio dunque portare all’attenzione della Giunta regionale una questione decisamente sentita dal mio territorio. – fa presente Spadi – Sul fronte della mobilità e dei trasporti, con il nuovo gestore unico regionale, tanto è stato fatto dalla Regione Toscana e tanto sappiamo bene continuerà a essere fatto. Però alla luce delle criticità del servizio credo sia opportuno avviare un confronto con Autolinee Toscane per verificare lo stato di attuazione del processo di modernizzazione del parco mezzi.

Qualificare il servizio, riducendo l’età media del parco bus destinato al trasporto pubblico locale, vuol dire non solo migliorare la sicurezza, l’efficienza e la qualità del servizi ma anche ampliare maggiormente il numero di utenti del trasporto su gomma. Questo è non solo uno degli obiettivi del Piano regionale di Sviluppo ma rappresenta sicuramente una priorità che dobbiamo perseguire con forza”.