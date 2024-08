Disagi a Punta Ala: fa -west al Campo di Polo, la protesta degli abitanti

Punta Ala: I proprietari degli immobili di Via della Molletta e via della Tartana posti nelle immediate vicinanze del Campo di Polo a Punta Ala da tempo lamentano disagi derivanti dalle attività equestri che si sono svolte e si stanno svolgendo nel suddetto impianto sportivo.



Anche attraverso un legale di fiducia hanno rivolto una formale protesta all’amministrazione comunale chiedendo un urgente incontro al fine di risolvere i problemi di viabilità che stanno seriamente mettendo a rischio la sicurezza e l’incolumità delle persone che si trovano a transitare nella zona e che li hanno da tempo le loro proprietà

La situazione creatasi già dalla fine della scorsa estate è oggi divenuta insostenibile a causa dell’eccesivo aumento del traffico dovuto alle attività del Polo Club.

Premettendo che la zona è una zona a traffico limitato, limitrofa alla zona pedonale che porta al mare e alla spiaggia, altamente frequentata da persone e bambini a piedi e in bicicletta, da famiglie con bambini anche in passeggino e solo per tale motivo dovrebbe essere interdetto il traffico dei veicoli a motore e soprattutto di mezzi quali camion e tir.





A seguito dei lavori di ampliamento del maneggio e del campo da polo con conseguente aumento del numero delle le gare che si svolgono, si è verificato un totale caos creato dal transito di grossi tir e camion che trasportano cavalli e altro materiale che, oltre a creare rumore e confusione già dalle prime ore dell’alba, mettono a serio rischio l’incolumità delle persone.





Infatti, non viene rispettato il senso di marcia. I tir di grosse dimensioni che trasportano anche 20/30 cavalli non riescono a girare nel piazzale e quindi vanno in contromano in curva (nella zona segnalata con “divieto di transito per zona a traffico limitato”) con il rischio altissimo di provocare gravi incidenti. I proprietari lamentano anche la mancata vigilanza del traffico delle numerose auto che vengono parcheggiate all’interno dell’area dell’impianto sportivo, che transitano spesso ad alta velocità.

I cittadini fanno presente inoltre che il continuo passaggio di auto, van e automezzi determina un continuo innalzamento di polvere dalle strade interne al campo, polvere che si deposita fuori e dentro le abitazioni e che causa difficoltà respiratorie.

Ad oggi i residenti attendono una risposta da parte dell’amministrazione comunale unico soggetto che può e deve rendersi disponibile a conciliare le legittime esigenze di chi ha investito in una importante attività imprenditoriale e le esigenze di chi chiede la tutela dei propri diritti nel rispetto delle norme e della convivenza civile.