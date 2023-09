Attualità Disabilità, il Vescovo di Grosseto in visita alla Casa di Mario 25 settembre 2023

25 settembre 2023 13

13 Stampa

Redazione

Grosseto: Il Vescovo di Grosseto Giovanni Roncari ha compiuto una visita speciale presso la sede dell’Associazione di promozione sociale "Oltre lo Sguardo" dove da 3 anni è in corso il progetto "La Casa di Mario" esperienze di co-housing per persone con disabilità, dimostrando così il suo sostegno e la sua comprensione verso le famiglie che hanno persone con disabilità da accudire.

Hanno accompagnato il Vescovo la Vice Sindaca di Orbetello Chiara Piccini, il Consigliere Comunale Valentino Bisconti, Don Alessandro Baglioni Parroco di Orbetello Durante la visita, il Vescovo ha avuto l'opportunità di incontrare gli ospiti della Casa di Mario, gli operatori, alcuni familiari e la Presidente e coordinatrice del progetto Elena Improta, ascoltando le loro storie e comprendendo le sfide che affrontano quotidianamente. Ha dimostrato una profonda empatia e una conoscenza approfondita della vita delle famiglie che hanno persone con disabilità, riconoscendo l'importanza di fornire un ambiente sicuro e accogliente per coloro che necessitano di cure speciali. Il Vescovo ha espresso la sua ammirazione per il lavoro svolto dalla Casa di Mario nel fornire assistenza e supporto alle persone con disabilità, sottolineando l'importanza di promuovere l'inclusione e la dignità di ogni individuo. "Ci auspichiamo - ha detto Elena Improta - che questa visita possa incoraggiare la comunità locale a sostenere queste iniziative e a lavorare insieme per creare una società più inclusiva e solidale".

Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Disabilità, il Vescovo di Grosseto in visita alla Casa di Mario Disabilità, il Vescovo di Grosseto in visita alla Casa di Mario 2023-09-25T16:12:00+02:00 243 it Disabilità, il Vescovo di Grosseto in visita alla Casa di Mario PT1M /media/images/Vescovo-Giovanni-Roncari-2.jpg /media/images/Vescovo-Giovanni-Roncari-2.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 25 Sep 2023 16:12:00 GMT