Diritto di cronaca, fake news e intelligenza artificiale: una conferenza per riflettere sull'informazione digitale

Sabato 17 maggio ore 16,00 sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto - Piazza Dante Alighieri Grosseto: Il Lions Club Grosseto Host, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, organizza la conferenza pubblica “Diritto di cronaca, fake news e intelligenza artificiale”, in programma per sabato 17 maggio 2025, alle ore 16.00, sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto - Piazza Dante Alighieri. Un appuntamento aperto alla cittadinanza per approfondire le trasformazioni in atto nel mondo dell'informazione, tra etica, libertà di espressione e le nuove sfide imposte dall’avvento dell’intelligenza artificiale e della disinformazione digitale. Interverranno: Luca Mantiglioni , giornalista e caposervizio de La Nazione

, giornalista e caposervizio de La Nazione Tall Melamed, ingegnere informatico e analista in cybersecurity A moderare l’incontro sarà il giornalista e scrittore Franco Esposito. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire strumenti di lettura critica, per orientarsi nell’ecosistema informativo contemporaneo, sempre più complesso e soggetto alla diffusione virale di notizie false e manipolate. L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti.



