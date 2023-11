Diritto all'aborto: gli organizzatori della manifestazione rispondono a Vasellini

Gli organizzatori della manifestazione del 27 ottobre sui diritti riproduttivi a Grosseto rispondono al comunicato del consigliere Andrea Vasellini: "L'atteggiamento del consigliere è stato fin dall'inizio di disturbo al sereno svolgimento della manifestazione"

Grosseto: «A seguito del comunicato a dir poco impreciso del consigliere Vasellini, in quanto organizzatori della manifestazione del 27 ottobre per difendere il diritto all'aborto - scrivono Michele Bottoni, Cristian Marchini, Cosimo Garofalo -, ci pare doveroso chiarire qualche punto.



Quella della scorsa settimana è stata una manifestazione all'insegna della nonviolenza sia nella sua preparazione che nel suo svolgimento. Abbiamo avuto personalmente il piacere di invitare il Sindaco perché poteva essere, e in parte è stata, un'occasione di confronto con la cittadinanza. Con il senno di poi, portarsi dietro il consigliere Vasellini non lo ha aiutato a sfruttare questa opportunità al meglio.

In ogni caso, è stato Michele Bottoni ad invitare esplicitamente il consigliere Vasellini a fare un intervento e argomentare le proprie idee dato che era già sul palco a fare da sfondo al sindaco. La risposta è stata un no seccato. Che gli sia stato vietato di parlare è falso.

Il Consigliere Vasellini non ha voluto parlare alla piazza ma da quando è arrivato non ha mancato di provocare i manifestanti, riprendendo le loro reazioni, evidentemente per potersi poi creare una sua narrazione. L'atteggiamento del consigliere è stato fin dall'inizio di disturbo al sereno svolgimento della manifestazione ed è culminato nello zittire una cittadina, con la frase: "stai a cuccia".

È solo dopo questa frase inaccettabile che alcuni manifestanti hanno comprensibilmente protestato. Probabilmente a qualcuno sarà sfuggito qualche commento poco lusinghiero sul consigliere comunale ma sicuramente non c'è stato alcun bisogno dell'intervento della Digos che, anzi, a fine manifestazione si è addirittura complimentata per il comportamento delle più di 200 persone che si sono riunite in piazza Dante.

Ci teniamo a concludere dicendo che nella nostra attività politica abbiamo scelto il metodo del dialogo, del confronto e del rispetto per le istituzioni, a quanto pare invece il Consigliere Vasellini preferisce agire come provocatore in piazza e vittima sulla stampa, un comportamento che ci ricorda la categoria dei "politici buoni a nulla ma capaci di tutto" di cui parlava Marco Pannella».