Diretta Raisport per “One Night Boxe” targata Rosanna Conti Cavini

Grosseto: Dopo il grande successo di questi giorni in terra siciliana, dove la dama bionda del pugilato, accolta come di consuetudine dagli applausi scroscianti del pubblico presente ,aveva organizzato il Titolo Italiano femminile dei pesi mosca e che aveva visto la beniamina di casa Giacoma Cordio aggiudicarsi la cintura tricolore ai danni di una giovanissima ma mai doma Aurora De Persio, il team grossetano è già a lavoro per definire gli ultimi dettagli del prossimo evento di caratura internazionale e di grande appeal per tutti gli appassionati della grande boxe e non solo.



A Collegno (Torino) il 10 di maggio infatti andrà in scena una serata da non dimenticare!!Sono infatti ben 3 i titoli internazionali che la promoter grossetana ha organizzato e che andranno in diretta su RAISPORT. Un evento organizzato con la preziosa collaborazione della Viking Events di Giuseppe Riga e la A.S.D Boxe Grugliasco di Pasqualino Antonio e Iannello Michele che hanno scelto proprio la Promoter internazionale Rosanna Conti Cavini per la riuscita di questo importantissimo evento pugilistico. Grande soddisfazione in casa Conti Cavini che ancora una volta, porterà il nome di Grosseto nel mondo come succede ormai dal lontano 1981 grazie alla diretta televisiva. Tanta attesa per questa serata che avrà come palcoscenico il Pala Collegno, dove già si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni visto che i tre titoli vedranno coinvolti tre pugili torinesi. Alle 20.30 finalmente si accenderanno i riflettori con i due match sottoclou sulle sei riprese che vedranno opposti nei pesi welter Christian Danilo Guido contro Darwin El Badaouy mentre nei pesi piuma Joel Sanchez sfiderà Leonardo Qela. Ed eccoci ai match clou:

Il primo titolo sarà il MEDITERRANEAN IBF dei pesi welter tra il torinese Andrea Fontana (11-1) opposto al romano Riccardo Joshua (9-1) match che si preannuncia equilibratissimo, visto che tutti e due i pugili sono alla sua prima esperienza internazionale. A seguire andrà in scena il titolo Europe IBF pesi mediomassimi tra il beniamino di casa già Campione Italiano e sfidante di vari titoli internazionali Stefano Abatangelo (27-8-1) contro lo sfidante Nasser Bukenya (8-4-1) pugile nato in Uganda ma residente in Olanda, match che promette scintille fino all’ultimo suono del gong. A seguire il titolo MEDITERRANEO IBO dei pesi superwelter tra il foggiano ma torinese di adozione Andrea Scarpa (28-6) e lo spagnolo Olmo De Paz ((10-1) l’esperienza contro l’intraprendenza del pugile iberico.

ONE NIGHT BOXING…il gran galà della boxe è a Torino. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla passione e al sacrificio in primis di Rosanna Conti Production con la fondamentale collaborazione della Viking Events, la A.S.D. Boxe Grugliasco, senza dimenticare la sempre presente Federazione Pugilistica Italiana e la Boxing Progress di Andrea Locatelli.