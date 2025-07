“Dio non gioca a dadi”: al via gli sportelli di ascolto per contrastare il gioco d’azzardo

A Grosseto e Follonica è possibile avere informazioni ed essere orientati nel sistema dei servizi, grazie al progetto di Coeso Società della salute in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana sud est e il contributo operativo di numerosi partner del privato sociale

Grosseto: Ricevere informazioni sul disturbo da gioco d’azzardo e sui servizi pubblici presenti per contrastarlo, poter avere una consulenza o chiedere un supporto per sé o per i propri cari: con questo obiettivo nascono gli sportelli di ascolto gratuiti del progetto di contrasto all’azzardo “Dio non gioca a dadi”, promosso da Coeso Società della salute, nell’ambito del piano di contrasto della Regione Toscana, in collaborazione con l’Usl Toscana sud est e il Serd della zona distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di progetto, le cooperative sociali Arcobaleno, Giocolare e San Benedetto e le associazioni Arci, Kansassiti, Bandus e Dog.

A Grosseto il personale esperto sarà disponibile ogni lunedì, dalle 16 alle 18, nella sede del Coeso in via Gramsci 6 (informazioni al 353 4593557) e ogni giovedì, dalle 10 alle 12 nella sede della cooperativa Giocolare di via Monte Cengio 17 (info: 389 3171786).

A Follonica ogni primo e terzo martedì del mese, dalle 10 alle 12, e ogni giovedì, dalle 17 alle 19, sarà possibile confrontarsi con un operatore nella sede della cooperativa Arcobaleno, in via Roma 119/a (info: 392 5928595).

Sono molte altre le azioni che, nei prossimi mesi, saranno messe in campo con il progetto “Dio non gioca a dadi”, tra cui l’apertura di un servizio di ascolto anche sull’Amiata. Per informazioni è possibile scrivere a controlazzardogrosseto@gmail.com e per restare aggiornati visitare la pagina Facebook “Dio non gioca a dadi” i siti internet www.coesoareagr.it e www.gamelover.org.