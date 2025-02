Dimissioni Comina. Savelli: "Il nostro profondo e sincero ringraziamento per il lavoro straordinario svolto"

Seggiano: "Desidero esprimere, a nome di tutto il Partito Democratico - scrive Simone Savelli, segretario del PD di Seggiano - , il nostro profondo e sincero ringraziamento per il lavoro straordinario che l'assessore Erika Comina ha svolto durante il suo mandato. La sua passione, competenza e visione hanno avuto un impatto fondamentale nel promuovere iniziative culturali di grande valore per la nostra comunità. Grazie al suo impegno, abbiamo visto crescere e rafforzarsi la nostra identità culturale, valorizzando non solo le tradizioni locali ma anche offrendo nuove opportunità di sviluppo e innovazione nel campo della cultura e delle arti.

Capisco e rispetto la sua decisione di dimettersi - continua Savelli - , che certamente non è stata facile. Tuttavia, possiamo dire con certezza che il suo operato lascia un segno indelebile, e che i risultati raggiunti sotto la sua guida rappresentano una base solida su cui costruire il futuro. Il Partito Democratico le è grato per aver dato tanto in un settore cruciale per la nostra società e il nostro futuro.

Concordiamo con il Sindaco che ha dato mandato ai consiglieri di scegliere un nuovo Assessore all'interno del gruppo di maggioranza, siamo convinti che la figura che verrà individuata dovrà essere in grado di raccogliere il testimone con la stessa dedizione, passione e professionalità che l'assessore Comina ci ha dimostrato in questi mesi. Ci impegneremo affinché la cultura continui a essere un pilastro centrale della nostra comunità, per garantire nuove opportunità e un maggiore coinvolgimento della cittadinanza.

Le auguro ogni bene per i suoi futuri impegni e, ancora una volta, la ringrazio per aver dato il suo contributo in modo così generoso e competente. Rimaniamo convinti - conclude Simone Savelli - che la cultura continuerà a rappresentare una delle leve fondamentali per il progresso del nostro territorio.