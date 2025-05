Dimentica le diete, riscopri il piacere e dimagrisci mangiando con Loriana Torti

Alimentazione emotiva, scelte personalizzate e ricette sfiziose: tutti i consigli di Loriana Torti per dimagrire con gioia.

Grosseto: Martedì 20 maggio, un'opportunità per rivoluzionare il tuo rapporto con il cibo e la tua linea ti aspetta alla Libreria Mondadori di Grosseto (Corso Carducci 9). Alle ore 17:30, Loriana Torti condurrà l'incontro illuminante "Dimagrisci mangiando: dimentica le diete e ritrova il piacere".

Stanco delle privazioni e dei regimi alimentari restrittivi? Questo incontro ti aprirà le porte a una prospettiva completamente nuova sul dimagrimento, basata sul piacere del cibo e sulla comprensione dei meccanismi che regolano il nostro peso.

Durante l'appuntamento, Loriana Torti affronterà temi cruciali come:

Le vere cause dell'aumento di peso: andando oltre la semplice "troppa gola".

andando oltre la semplice "troppa gola". L'importanza delle abitudini alimentari: come costruirle in modo sano e duraturo.

come costruirle in modo sano e duraturo. Il legame indissolubile tra emozioni e cibo: imparare a riconoscere e gestire l'alimentazione emotiva.

imparare a riconoscere e gestire l'alimentazione emotiva. Strategie pratiche per controllare le "voglie" emotive.

La chiave di una scelta alimentare personalizzata: riscoprire gli alimenti che fanno bene al tuo corpo e al tuo benessere.

riscoprire gli alimenti che fanno bene al tuo corpo e al tuo benessere. Come creare un piano alimentare settimanale efficace e gustoso.

Deliziose ricette per dimostrare che dimagrire con gusto è possibile.

La partecipazione all'incontro è gratuita, un'occasione imperdibile per iniziare il tuo percorso verso un benessere fisico e mentale rinnovato. Tuttavia, per poter seguire al meglio le indicazioni di Loriana Torti durante l'incontro e continuare il tuo percorso in autonomia, sarà necessario munirsi del suo libro “Mangia che dimagrisci”.

I posti sono limitati, la prenotazione è vivamente consigliata per assicurarti un posto a questo evento che potrebbe cambiare il tuo modo di vivere il cibo e il tuo corpo.

Non perdere questa chance per dire addio alle diete frustranti e abbracciare un approccio al dimagrimento basato sul piacere e sulla consapevolezza!

Dettagli dell'evento: