Dimensionamento scolastico: se ne parla in Provincia

Martedì 17 ottobre, alle ore 15, con la partecipazione dell’assessore regionale Alessandra Nardini e del presidente di Upi Toscana Gianni Lorenzetti



Grosseto: “Dimensionamento scolastico, problematiche e prospettive” è il titolo dell’incontro promosso da Upi Toscana in collaborazione con la Provincia di Grosseto che si terrà martedì 17 ottobre, alle ore 15 a Grosseto, Palazzo Aldobrandeschi.

Interverranno il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola; Alessandra Biondi, sindaca del Comune di Civitella Paganico e componente del direttivo Anci Toscana; Alessandra Nardini, assessora all’istruzione della Regione Toscana e Gianni Lorenzetti, presidente di Upi Toscana a cui saranno affidate le considerazioni finali.

“Ringraziamo Upi Toscana per aver scelto di organizzare a Grosseto questo incontro pubblico - afferma il presidente della Provincia, Francesco Limatola – a cui invitiamo a partecipare dirigenti scolastici, sindacati, rappresentanti delle istituzioni e cittadini, per approfondire tutti insieme questa importantissima tematica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, previsto dall’ultima legge di bilancio del Governo e i possibili effetti che ne possono derivare sul nostro territorio, in termini di riduzione delle autonomie scolastiche.”

Anche il Presidente di Upi Toscana Gianni Lorenzetti proviene da una provincia "periferica", quella di Massa-Carrara, al capo opposto della regione rispetto a Grosseto, e condivide le preoccupazioni e l'urgenza di discutere sulla questione.

"Riteniamo come Upi Toscana che sia fondamentale coinvolgere tutti i territori, anche quelli più marginali, rispetto ai temi dello sviluppo e della crescita sociale ed economica. Per questo abbiamo scelto Grosseto come sede dell'iniziativa. E il tema della scuola non è "un tema" ma "il tema" cardine per la nobilitazione e la crescita delle persone e dei territori. Ora, trattandosi anche di una questione fondamentale di uguaglianza, riteniamo che sia necessario un impegno a non penalizzare quei luoghi che già soffrono rispetto alle aree maggiormente sviluppate. Anche per questo - conclude il Presidente Lorenzetti - credo che come enti locali, Province e Comuni, dovremmo sostenere il recente ricorso della Regione al Tar e come Upi Toscana ci impegneremo in tal senso."

E’ possibile seguire l’incontro da remoto al seguente link: https://call.lifesizecloud.com/16435463 Codice: 131023#