"Dilettando" torna nella città del Golfo il 9 luglio

Follonica: La trasmissione dedicata al dilettantismo artistico compie 22 anni e torna a Follonica, mercoledì 9 luglio in Piazza a Mare alle ore 21 "Dilettando" è la trasmissione tv dedicata al dilettantismo artistico che va in scena sui palcoscenici di alcune delle piazze della provincia di Grosseto e non solo.

In collaborazione con Avis e con il patrocinio del Comune di Follonica, la seconda tappa del tour vedrà la città del Golfo protagonista, mercoledì 9 luglio alle ore 21, in Piazza a Mare. La serata sarà condotta da Carlo Sestini e vedrà esibirsi i "talenti" che si metteranno in gioco per raggiungere la finalissima di Grosseto del 6 settembre.