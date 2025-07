Stasera alle ore 21 i dilettanti saliranno sul palco di piazza a Mare per dare vita alla trasmissione televisiva di Toscana Tv e Siena Tv il cui primo premio è dedicato a Mario Buoncristiani

Follonica: Dopo sette anni Dilettando torna a Follonica. Era dal 2018, quando la cittadina del Golfo, ospitò nelle sue piazze la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini, in due circostanze, una puntata e la semifinale. Da allora si è aggiunto il nome di Avis alla fortunata kermesse che mette sul palco, in una simpatica competizione, dilettanti di qualsiasi forma artistica, dal teatro al canto, dalla danza alla ginnastica, dal ballo alla musica alla poesia. Dieci le esibizioni che mercoledì 9 luglio saliranno sul palco allestito in piazza a Mare a partire dalle ore 21 e che saranno giudicate da una nutrita giuria, chiamata ad assegnare il premio “Mario Buoncristiani”, intitolato al compianto delegato dell’Associazione del Carnevale e presidente storico del Rione Cassarello.

“Ringrazio l’amministrazione comunale - commenta Sestini - per l’opportunità concessa a questo format di tornare in una delle località turistiche più importanti della provincia di Grosseto e permettere al contempo la promozione della donazione del sangue e del plasma, in un contesto che si mostra eccellenza in tema di donazioni.” Insieme a Sestini ale vallette Sara Buccolieri e Cristina Cherubini e come ospite il cantautore DIMA che tanto successo sta ottenendo con presenze in prestigiosi contesti musicali. Quattro i premi assegnati per i primi tre classificati e per l’esibizione più simpatica. Per gli altri concorrenti la possibilità di essere ripescati con il contest de Il Giunco.

Ricordiamo che la puntata follonichese, che gode come main sponsor della Fondazione CR Firenze, sarà trasmessa mercoledì 23 luglio alle ore 21,30 su Toscana TV con replica giovedì alle ore 0,30 e sabato 26 alle 21 e domenica 27 alle 14,30 su Siena Tv canale 90. Inoltre sarà visibile fuori regione su Teleclub Italia canale 77, tra le prime 5 tv più viste in Campania e da fine luglio su TVA Campania Canale 75 e Telemarche e nei palinsesti delle webtv, Teatro TV, Novawebtv, MetaTV, TrentinoNews e TreNews.