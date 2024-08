Attualità Dilettando Scarlino in Tv: a vincere al Puntone il giovane rocker Leonardo Macii 19 agosto 2024

Scarlino: E’ stato un giovanissimo rocker, Leonardo Macii a conquistare la sesta puntata di Dilettando con Avis al Puntone di Scarlino, evento organizzato dalla sezione Avis di Gavorrano Scarlino e dalla amministrazione comunale. Secondo posto per la coppia di fratelli, Santiago e Alisea che ha anticipato la cantante Bianca Boldrini. Premio simpatia per il gruppo di ballo Black Panter. Leonardo Macii ha avuto dunque la meglio grazie a una performance grintosa del brano dei Black Sabbath, “Paranoid”, mentre Santiago e Alisea duo batteria e ballo hanno interpretato la canzone dei Modà, “Come un pittore”. La cantante Bianca Boldrini si è orientata sull’italianissimo “Mi sei scoppiato dentro al cuore”. Insieme a Carlo Sestini, il fido Paco Perillo e le due vallette Francesca Magdalena Giorgi e Vanessa Guadagno. In platea il cantautore Erminio Sinni che si è complimentato con tutti i concorrenti per le performance che hanno offerto. I complimenti sono giunti anche da parte del sindaco Francesca Travison che ha assistito con trasporto e partecipazione a tutta la kermesse che ha visto esibire il poeta follonichese Paolo Paolini, il cantante rapper Hill Tank, il gruppo di ginnastica artistica AG Twins, la cantante Angela Ciraldo, il poeta Fabrizio Pistolesi e il duo chitarra voce, 2Sound. La puntata è stata caratterizzata, come sempre, dal momento Avis nel corso del quale il presidente di Avis Gavorrano Scarlino, Alessandro Ciacci ha parlato diffusamente della donazione del sangue e del plasma insieme al dottor Francesco Casalino, ed ha consegnato al vicepresidente della sezione, Alvaro Bonelli, un riconoscimento per l’attività svolta in seno alla associazione. La puntata scarlinese sarà trasmessa martedì 20 alle 21,30 su Toscana Tv con replica il 21 dopo la mezzanotte e su Siena Tv, sabato 24 alle ore 21 e domenica 25 alle 14.



