Dilettando, gruppo di ballo sbanca la puntata di Massa Marittima

Massa Marittima: Venti ballerine sono le regine di Massa Marittima. La città del balestro, che ha ospitato la quinta puntata di Dilettando, la fortunata trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, condotta Carlo Sestini, in onda domani sera (mercoledì 13 agosto) alle ore 21,30, ha incoronato le Magicabula, primo posto di Dilettando con Avis e premio “Mariella Gennai” ballando una spettacolare coreografia dal titolo “I sogni son desideri”. In classifica al secondo posto si è piazzato il duo chitarra e voce “Leo e Gine” che hanno proposto una versione rivisitata del brano di De Gregori, Generale, con annesso messaggio di pace.

Dietro di loro il trio di breakdance degli XFORCE composto da Dedo, Yak e Tara, una spettacolare crew che ha impressionato per le innovazioni apportate alla performance, mentre il premio Simpatia è stato assegnato a due esibizioni regalate dal Social Dance Group e dal trio delle Baby Hip hop. “Non trovo più le parole per esprimere la mia soddisfazione per chi è salito sul palco unico di piazza Garibaldi - è il commento di Carlo Sestini - tutte di altissimo livello, nonostante la giovane età di alcuni concorrenti. Comprendo come talvolta la giuria sia in difficoltà nell’esprimere i propri giudizi e anche in questo caso, eccetto per le vincitrici, le differenze di punteggio tra le esibizioni erano molto ridotte. Una piazza gremita di pubblico ci ha accolto con il consueto calore e per questo, oltre all’Avis di Massa Marittima, devo ringraziare il Comune, la Curia e la Società dei Terzieri.

”Anche per la sezione Avis locale, quella di Dilettando è stata una serata proficua per aver fornito indicazioni a quanti si sono avvicinati al gazebo Avis, e per la presenza sul palco del direttore dell’Ospedale, Michele Dentamaro e del direttore del 118 ed Elisoccorso, Stefano Barbadori che hanno spiegato ai fini pratici cosa significhi donare il sangue e il plasma. La puntata che ha come main sponsor, Fondazione CR Firenze, ha visto esibirsi la cantante Silvia Muraca, il gruppo di karatè “Kataà e non solo”, la giovanissima cantante Rachele Vignali, la beniamina del pubblico Rosy Porcu, la ballerina di samba e cha cha, Ginevra, il gruppo di hip hop delle Ragazze Funky ed infine la cantante Angela Ciraldo che ha presentato il suo ultimo inedito. Molto apprezzato Fabio Cicaloni, che in qualità di ospite ha offerto una esibizione in cui ha dialogato con Sestini scherzando sulla maremmanità, per concludere cantando “La cura” di Battiato. La puntata massetana andrà in replica giovedì 14 alle 0,30 sempre su Toscana Tv, Sabato 30 agosto alle 21 e domenica 31 alle 14 su Siena Tv e sarà visibile, sempre mercoledì 13 agosto sul canale 77 di Teleclub Italia in Campania, su TVA Campania (canale 75) e Telemarche e nei palinsesti delle webtv Teatro Tv, Novawbtv, Metatv, Trentino News e TreNews.



