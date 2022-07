Dilettando e Avis, la prima del tour estivo al Golfo del Sole

Ospite Max Gentilesca. Il presidente regionale Avis, Claudia Firenze: “Con l’intrattenimento e la musica si aiuta meglio nella promozione del dono”.

Follonica: Dilettando con Avis arriva al Golfo del Sole di Follonica. La prima puntata della trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, più divertente dell’anno, condotta da Carlo Sestini, celebra la prima puntata della stagione estiva 2022. Lo farà, stasera (lunedì 4 luglio) all’intento di una delle strutture ricettive più belle della costa. A partire dalle 21, lo staff di Dilettando, che ricordiamo ha aggiunto al suo nome, come lo scorso anno, anche quello di Avis al fine di promuovere la donazione di sangue plasma, che nel periodo estivo subisce una notevole contrazione, accoglierà sul palco dello spazio spettacoli del villaggio turistico, oltre trenta concorrenti che daranno vita a dodici esibizioni, villaggio che nel corso degli anni ha subito una crescita costante, affinché il soggiorno degli ospiti risulti un’esperienza entusiasmante e unica, come il ristorante sul mare La Duna.





“Il periodo estivo può essere complicato rispetto alla carenza di sangue e plasma e per questo - commenta la presidente di Avis Regionale, Claudia Firenze - plaudiamo a iniziative come “Dilettando con Avis” che ci faranno compagnia per tutta l'estate, stagione in cui le coste toscane registrano il tutto esaurito. Riteniamo che sia utile promuovere la donazione utilizzando l'intrattenimento, la musica, le emozioni così da intercettare persone di età e provenienze diverse e sensibilizzare alla cultura del dono e della solidarietà con il sorriso sulle labbra”. Ecco nel dettaglio i partecipanti della puntata: il duo di ginnastica artistica “Loghts friend”, Emanuel ed Alessia, la cantante Chiara Vermigli, in arte Discor.dya con il coro composto da Andrea Montauti, Veronica Pietrangelo, Marta Balatresi, Federica Centobuchi e Giulia Mannarino, la ballerina di salsa shine Emilia Kocky, la cantante Bianca Boldrini, la ballerina di latinoamericano Jasmine Baldini, la cantante Ginevra Ferro, il pianista Jonathan Mazzei e la ballerina di caribbean Show, Jennifer Raimondo.

C’è molta attesa per l’esibizione dell’ospite della serata, Max Gentilesca, un cantante appezzato a livello mondiale grazie alla sua straordinaria affinità canora con Barry White e Mario Biondi. Una voce unica, profonda e coinvolgente che saprà affascinare il pubblico del Golfo del Sole, ma anche quello televisivo. Gentilesca percorre un cammino professionale attraverso varie esperienze partendo dal sud Italia fino a viaggiare in tutta Italia e nel mondo, come solista e in gruppi di musica leggera, jazz, funky, blues, nelle serate in club, di gala fino ad arrivare nei Resort delle Maldive, Isole Mauritius, Isola di Cayo Largo(Cuba), Formentera e tante altre con grandi soddisfazioni. Grazie alla sua timbrica particolare e somiglianza vocale al mito di Barry White, decide di portare in scena lo spettacolo “Tributo a Barry White e ai grandi della Black music". Dopo anni di attività in giro per il mondo, si è stabilito a Grosseto per amore. Per chi volesse assistere alla prima puntata della stagione di Dilettando l’appuntamento è per stasera (lunedì 4 luglio) alle 21 al Golfo del Sole di Follonica prenotando allo 0564-72111

