Digitalizzazione, Artex a supporto di imprese e professionisti delle aree interne della Toscana

I servizi del Centro regionale per l’artigianato artistico e tradizionale per accompagnare i progetti al bando “Borghi digitali” della Regione Toscana. C’è tempo fino al 5 settembre

Firenze: Innovare e crescere per restare. È questo l’obiettivo del nuovo bando della Regione Toscana dedicato alla digitalizzazione nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, con a disposizione contributi fino al 60% per sostenere progetti tecnologici e infrastrutturali di imprese e professionisti localizzati nelle aree interne.

Il bando sostiene spese legate a beni materiali e immateriali, servizi di consulenza per l’innovazione (previsti dal Catalogo regionale), manutenzione straordinaria di immobili e costi di personale direttamente connessi al progetto. I contributi, a fondo perduto, sono destinati a progetti tra i 20.000 e i 150.000 euro.

Per accompagnare imprese e professionisti nella partecipazione, Artex -Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana mette in campo un servizio di consulenza specializzata: analisi di fattibilità, costruzione del piano di spesa, assistenza tecnica alla compilazione e presentazione delle domande.

Sono oltre 100 i Comuni toscani coinvolti. Qui la lista completa.

La misura, attiva fino al 5 settembre 2025, punta a rafforzare il tessuto economico locale attraverso l’innovazione, in un’ottica di sviluppo sostenibile e valorizzazione delle competenze territoriali.

“È un’occasione da non perdere per le piccole imprese dell’artigianato e della creatività che operano nei territori più fragili – spiegano da Artex –. Il nostro supporto è pensato per facilitare l’accesso ai contributi e trasformare le idee in progetti concreti e finanziabili”.