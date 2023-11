Differenziata in arrivo nuove attrezzature per raccolta rifiuti nei parchi urbani e arenile comunale

Grosseto: Due progetti innovativi rivoluzioneranno il servizio di raccolta rifiuti da passeggio del nostro Comune, grazie alla sostituzione degli attuali cestini dedicati unicamente alla raccolta del rifiuto indifferenziato con isole ecologiche all'avanguardia dotate di cestini per la raccolta differenziata. Un'operazione importante, dal valore complessivo di 248mila euro interamente finanziato dai fondi del Pnrr, che andrà a coinvolgere gli arenili liberi da concessione demaniale marittima nelle località di Marina e Principina a mare, i parchi urbani e verdi pubblici comunali. Tre i distinti contenitori per le nuove strutture di raccolta, ciascuno dei quali contraddistinto da un colore specifico: blu per il conferimento di materiale cartaceo; grigio per materiale indifferenziato e infine giallo per vetro, plastica e lattine. Le nuove postazioni conterranno messaggi istituzionali e di sensibilizzazione nei confronti dell'utenza sulla biodegradabilità dei materiali. Infine, ciascuna di esse sarà dotata di numerazione ben visibile a distanza al fine di poter creare una rete di riferimento e per geolocalizzare l'area in caso di necessità.



“Una progettualità importante che vuole sensibilizzare la popolazione residente e turistica alla buona pratica della differenziazione dei rifiuti e dunque al corretto conferimento nelle zone più frequentate come spiagge e parchi comunali – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Ambiente Erika Vanelli –. Impegnarsi per il pianeta è una priorità di quest'Amministrazione: continua infatti il nostro lavoro per offrire servizi nel pieno rispetto dell'ambiente".