Diego Sartini nuovamente campione d'Italia di Tiro con l'Arco di Campagna

Grosseto: Ecco che succede di nuovo… siamo a 17 campionati italiani vinti, nell’ambito di federazioni, stili di arco e tiro diversi.



«Importante è partecipare, ma vincere è l’unica cosa che conta». E' questo il motto di Diego Sartini, classe 1975, atleta da una ventina di anni, grossetano, che ha vinto ancora una volta ai campionati italiani di tiro con l’arco di campagna, che hanno avuto luogo dal 7 all'11 settembre a Calizzano (SV).

Tutto è iniziato per caso, più per la voglia di stare nel bosco, stare in contatto con la natura e con gli amici più stretti. Il tiro con l’arco di campagna è uno sport che va oltre l’allenamento fisico, è un continuo esercizio di equilibrio tra la mente e il corpo, anzi, per Diego la testa e l’abilità di controllare i pensieri e le emozioni, contano più del 50 %.

Sarà questa sua convinzione che lo ha portato a vincere, oltre i summenzionati campionati italiani, anche il campionato europeo che ha avuto luogo in Germania nel 2018 e il campionato del mondo a squadre, in Castellina in Chianti, svoltosi nel 2017.

Auguriamo a Diego di continuare a vincere e di rendere orgogliosi tutti noi cittadini di Grosseto.