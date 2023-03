Attualità Diecimila euro di contributi per le associazioni di Capalbio 13 marzo 2023

Redazione Il Comune ha disposto i finanziamenti per la Croce Rossa, l’Avis, La Racchetta e l’Associazione sportiva dilettantistica di Capalbio

Capalbio: Un finanziamento da diecimila euro è quello disposto dal Comune di Capalbio per le associazioni che operano sul territorio. “La nostra amministrazione – commenta Giuseppe Ranieri, vicesindaco del Comune di Capalbio – ha ritenuto queste quattro associazioni fondamentali per l’operato che hanno svolto quest’anno sul territorio e con i cittadini. E abbiamo ritenuto opportuno, in linea con le disponibilità economiche dell’ente, di fornire un contributo economico volto alla valorizzazione delle loro attività e servizi”. Tremila euro andranno alla Croce Rossa italiana – Comitato locale di Capalbio, alla Racchetta della sezione di Capalbio, all’Associazione sportiva dilettantistica Capalbio e mille euro all’Avis sezione di Capalbio. “I servizi offerti dalle associazioni – dichiara Patrizia Puccini, assessore con delega al Sociale e allo Sport – servono alla tutela e allo sviluppo della comunità. L’obiettivo è quello di continuare a dialogare e di collaborare in maniera costruttiva e propositiva con tutte le realtà associative del territorio, garantendo così maggiori servizi ai nostri cittadini”.

