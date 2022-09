Diciottesima Giornata Nazionale "perAmore, perABIO"

Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale. Sabato 24 settembre nelle piazze

Grosseto: Sabato 24 settembre i volontari ABIO torneranno nelle principali piazze delle città dove svolgono il loro servizio di volontariato, pronti a raccontare cosa concretamente fanno per accogliere e supportare chi vive l’esperienza difficile dell’ospedalizzazione pediatrica, per renderla davvero all’altezza dei bambini.

Le testimonianze dei volontari ABIO sono il modo migliore per presentare la Diciottesima Giornata Nazionale ABIO: una giornata dedicata all’incontro e al racconto di una storia a misura di bambino che parla da oltre 40 anni di volontariato in ospedale al fianco dei bambini e dei ragazzi e che ha trovato anche nei mesi più bui e duri di pandemia nuovi modi e strumenti per essere comunque al fianco dei piccoli in ospedale e delle loro famiglie.

La Giornata Nazionale ABIO compie diciotto anni e ABIO vuole festeggiare questo compleanno importante nel modo più semplice ma anche più significativo possibile: nelle piazze, portando le esperienze ed il sorriso dei volontari che desiderano continuare a prendersi cura dei bambini in ospedale.

Sarà inoltre possibile sostenerli, tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere: il simbolo della Giornata!

I volontari di ABIO Grosseto saranno presenti in Piazza Dante e a Orbetello nell’area del mercato in Viale Trasvolatori Atlantici.

Chi non potrà essere fisicamente in piazza, potrà conoscere e sostenere ABIO sul sito www.giornatanazionaleabio.org dove fino al 30 settembre si potranno incontrare virtualmente i volontari ABIO, ascoltare le loro testimonianze, scoprire le attività #ABIOadistanza, realizzate in questi mesi per tenere compagnia ai bambini e alle loro famiglie negli ospedali e ancora attive dove non è possibile ad oggi prestare servizio in presenza. Inoltre, sarà possibile prenotare le pere ABIO e scegliere a quale Associazione ABIO destinare la propria donazione, ricevendo direttamente a casa una confezione contenente due cestini di pere.

“La nostra presenza in piazza per la Giornata Nazionale è sempre una grande emozione” - dice Cristina Cardarelli, Presidente di ABIO Grosseto - “Quest’anno ancora di più perché con grande gioia comunichiamo ai nostri concittadini che, finalmente, il 3 ottobre riprenderà il nostro servizio in ospedale dopo oltre due anni e mezzo!”

La Giornata Nazionale ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e può inoltre contare sul Patrocinio del Ministero della Salute.

Per informazioni contattare ABIO Grosseto sulle pagine Facebook o Instagram