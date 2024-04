Dichiarazione di conformità: tutte le informazioni per compilarla correttamente corso promosso Cna

Grosseto: Giovedì 16 aprile la formazione curata dal responsabile nazionale Cna Installazione e impianti, accreditata dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Adesioni entro giovedì 11 aprile.



Come compilare la Dichiarazione di conformità per gli impianti e i suoi allegati? Per dissipare i dubbi che, talvolta, possono avere le imprese interessate, Cna Grosseto ha organizzato un corso di approfondimento in programma per martedì 16 aprile, con orario 9.30 – 12.30 e 14 – 17, nella sede CNA di via Birmania 96 a Grosseto. C’è tempo fino a giovedì 11 aprile per iscriversi e partecipare all’incontro, che dà diritto a sei crediti formativi per gli iscritti al Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

La Dichiarazione di conformità per gli impianti è stata introdotta dalla legge 46/90. La corretta compilazione di questo documento è importante non solo per adempiere a un obbligo formale, ma anche perché una DiCo ben compilato rappresenta uno strumento di tutela per l’installatore.

Il corso, quindi, si propone di approfondire e illustrare nel dettaglio la Dichiarazione di conformati per tutti gli impianti – elettrico, elettronico, riscaldamento, condizionamento, idricosanitario, gas, ecc -, analizzando anche diversi esempi pratici di compilazione.

Potranno partecipare all’incontro massimo 30 persone; si consiglia la presenza del titolare dell’impresa e di un eventuale accompagnatore, in particolare chi si occupa della gestione documentale e burocratica. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Il corso sarà tenuto da Diego Prati, responsabile nazionale Cna Installazione impianti, formatore in materia di impianti, esperto di normativa tecnica e rappresentante Cna in seno a diversi comitati nazionali di normazione; curatore del sito www.impiantienergie.it

Per informazioni e adesioni: Ilaria Chechi i.chechi@cna-gr.it cell. 333 1031288 o Anna Piccioni 0564 471245.